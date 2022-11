Ukraynada don vurmuş azərbaycanlı ailənin meyiti tapıldı - VİDEO

Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, ötən axşam bütün Ukrayna boyu yenidən hava həyəcanı siqnalı verilib.

Məlumata görə, Ukraynada ağır döyüşlər xüsusilə Donetsk, Xerson, Nikolayev və Zaporojye istiqamətində gedir. Zaporojyedə atom elektrik stansiyası ətrafında mübarizə daha da gərginləşib.



O bildirib ki, Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri yaxınlığında azərbaycanlı ailə - Hafiz Ağayev, onun həyat yoldaşı Marina Ağayeva və onların üç uşağının donmuş meyitləri tapılıb.

