Rusiyada 20 yaşlı gənc 18 yaşlı qıza evlilik təklifi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “yox” cavabı alan gənc, qəzəblənib. O, atası və əmisi ilə birlikdə yox cavabı aldığı 18 yaşlı qızı qaçırıb. Hadisə binanın müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb. Məsələyə polis qarışandan sonra 20 yaşlı gənc polisə tabe olub. Qızın qaçırılmasında iştirak edən oğlanın atası və əmisi isə axtarılır.

