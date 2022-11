Rusiyada yaşayan azərbaycanlı 52 yaşlı Nadir Abdulov 10 qadını aldatdığına görə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “REN TV” məlumat yayıb. Bildirilir ki, Nadir, qadınlarla internetdə tanış olub. Ardınca xanımları restorana aparan Nadir, onlara vədlər verərək evlənmək təklif edib. Onunla münasibət qurmağa razılıq verən qadınlar, əmlaklarını sataraq, pulları Nadirə veriblər.

İddialara görə, Nadir həmin pullarla özünə obyekt alıb. Azərbaycanlı iddiaları rədd edib.

