Naxçıvanın statusu ilə bağlı FƏRQLİ TƏKLİF: “Əhalinin rifahına müsbət təsir edəcək”

“İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda geosiyasi nizam köklü surətdə dəyişib. Müharibədən əvvəlki status-kvonun saxlanılması əleyhimizə işləyə bilər”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Onun sözlərinə görə, Qarabağ məsələsi həll edildikdən sonra Azərbaycanın idarəçiliyik institutunda islahatlar, xüsusilə Naxçıvanın muxtar statusunun ləğvi və Güney Azərbaycan məsələsi gündəmə gələcəkdi.

“Artıq bu istiqamətdə proseslər başlayıb və Naxçıvanin güc nazirliklərinin ləğvi və Bakıya birləşdirilməsi növbəti mərhələdə statusunun ləğvi Azərbaycanın təhlükəsizliyini və suverenliyini gücləndirəcək. Azərbaycan Konstitusiyasında Naxçıvan Muxtar Respublika olaraq siyasi və təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olmamalı, yalnız iqtisadi, təhsil və humanitar məsələlər üzrə səlahiyyətlərə malikdir. Muxtar respublikada struktur dəyişiklikləri əhalinin rifahının yüksəldilməsinə və ölkəmizin suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək”.

Politoloq qeyd edib ki, tarixi zərurət aradan qalxdığı üçün Naxçıvanin statusu ləğv edilərək, prezidentin xüsusi nümayəndəliyi təsis edilə bilər.

“Rusiyadan kənarda və uzaq məsafədə yerləşən Kalininqrad vilayətinin statusu yoxdur. Bu, onun təhlükəsizliyini təhdid etmir. Belə olan təqdirdə qalib olan Azərbaycan daxilində muxtar ölkəyə ehtiyac yoxdur”.

M. Əsədullazadə hesab edir ki, Naxçıvanın muxtariyyətinin ləğv edilməsi, birbaşa mərkəzə tabe edilməsi geosiyasi çağırışların tələbidir.

“Həmçinin Güney Azərbaycan məsələsinin də prezident tərəfindən qaldırılmasi bunun məntiqi nəticəsidir. Biz Xankəndində öz suverenliyimizi bərpa etmek istiqamətində addımlar atdığımız məqamda Naxçıvanın mərkəzə tabe olmayaraq müstəqil olması ciddi problemdir. Ona görə də prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə siyasətini dəstəkləyirik”.

