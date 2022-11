"Qaraheybət" şəhidi Emil Nəzirovun anım günündür - VİDEO

Bu gün "Qaraheybət" faciəsindən bir il ötür. O gün çox çətin və ağır idi. Ölkəmizi yasa boğan həmin qəzada Azərbaycan xalqı 14 hərbi qulluqçusunu bir gündə itirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri də Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan polkovnik Nəzirov Emildir.

Emil Nəzirov 1969-cu ilin 4 fevralında Lənkəran rayonunun Veravul kəndində anadan olub. Orta təhsilini bitirdikdən sonra Nəzirov 1987-ci ildə öz istəyi ilə Leninqrad vilayətindəki Lomonosov adına hərbi aviasiya mühəndisləri məktəbinə daxil olub və 1990-cı ildə oradan məzun olub. 1990-cı ildə hərbi təhsilini başa vuran şəhid, leytenant rütbəsində göndərişlə Zaqafqaziya hərbi dairəsinin indiki Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən N saylı hərbi hissəsində təyyarə texniki vəzifəsində xidmətə başayıb. 1992-ci ilin əvvəllərindən könüllü olaraq Azərbaycan Milli Ordusu sıralarına yazılmış və Qala qəsəbəsindəki "N" hərbi hissədə Mi-24 helikopterində bort-texnik atıcı qismində xidmətə başlayıb.

Emil həm də Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Xidməti dövründə "Ka-27" tipli helikopterdə bort-texnik kimi, sonra isə bort-texnik təlimatçı qismində fəaliyyət göstərib. 1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Qala hərbi şəhərciyindəki hərbi hissədə "Mi-8" helikopterinin bort-texnik vəzifəsində xidmət edib və elə həmin il Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarından kapitan rütbəsi ilə ehtiyata buraxılıb.

Üç il sonra yenidən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarına DSX-nin zabiti kimi geri dönüb və ilk aviasiya dəstəsinin yaradıcılarından olub. Yenidən "Mi-8" helikopterində bort-texnik qismində xidmətə başlayıb, 2005-ci ildə "Mi-8 MTV" helikopterində bort-texnik təlimatçı vəzifəsini icra edib. Təlimatçı işlədiyi dövrlərdə bir sıra hərbi kadrların yetişməsində böyük rolu olub. 2008-ci ildə isə mayor rütbəsində eskadrilya komandirinin müavini vəzifəsində xidmət edib.

2015-ci ilin sentyabr ayının 7-də isə Nəzirov polkovnik-leytenant rütbəsinə yüksəlib. 2015-ci il dekabr ayının 9-da Aviasiya İdarəsinin uçuş mühəndisliyi şöbəsinin helikopter və mühərriklər üzrə baş zabit-mühəndis vəzifəsinə təyin olunub.

Vətən müharibəsində Emil Nəzirov fəal iştirakçısı edib və "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.

2021-ci il iyul ayının 24-də Dövlət Sərhəd Xidmətində yaranan Xüsusi Hava Əməliyyatları Qüvvələri Komandanının Mühəndis Aviasiya İşləri üzrə müavini və Mühəndis Aviasiya şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub və avqust ayının 30-da polkovnik rütbəsinə yüksəlib.

Lakin ötən ilin bu günündə "Qaraheybət" aviasiya poliqonunda baş vermiş helikopter qəzasında Emil Nəzirov şəhid olur... Şəhidimiz ailəli idi, 3 qız övladı Vətənə yadigar qaldı.

Öz səsi ilə oxuduğu "Bəxtiyar" mahnısında deyildiyi kimi. Biz nələri, nələri, tapsaq da, itirdik. Sizləri itirdik, cənab polkovnik.

Xalq şəhidlərini heç vaxt unutmur. Allah "Qaraheybət" faciəsində şəhid olan hərbçilərimizə rəhmət eləsin!

