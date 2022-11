Braziliya millisinin oyunçuları xəstələnib.

Metbuat.az “NTVspor”a istinadən xəbər verir ki, bəzi futbolçuların boğazı ağrayır və öskürür. Millinin üzvü Antoni bildirib ki, stadionlardakı ventilyasiya sistemi yaxşı işləmir. Futbolçuların xəstələnməsinə səbəb ventilyasiya sistemidir. Futbolçular problemi aradan qaldırmaq, fiziki cəhətdən geri qalmamaq üçün çalışırlar.

Qeyd edək ki, G qrupunda iki qələbə qazanan Braziliya qrupdan çıxmağı artıq təmin edib.

