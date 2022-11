Ukrayna bu halda NATO-ya üzv ola bilər - Stoltenberq

“Ukraynanın NATO-ya üzv ola bilməsi üçün suveren və müstəqil olmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, bu halda Ukrayna gələcəkdə NATO-ya üzv ola bilər. NATO liderinin sözlərinə görə, müttəfiq ölkələr Ukraynanın suveren və müstəqil olmasına çalışır. Stoltenberqin sözlərinə görə, NATO Ukraynaya dəstəyini dayandırmayacaq.

“NATO-nun suveren dövlət olması üçün daha çox hərbi dəstək göndəririk. Ukrayna müstəliq dövlət olmasa əlbəttə ki onun NATO-ya üzv olması məsələsi gündəmdə ola bilməz” - Stoltenberq deyib.

