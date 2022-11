Kikboksinq üzrə Azərbaycan Kuboku keçiriləcək

Dekabrın 6-da kikboksinq üzrə yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında Azərbaycan Kubokuna start veriləcək.

Metbuat.az Federasiyaya istinadən xəbər verir ki, dörd gün davam edəcək yarış üçün qeydiyyat prosesi dekabrın 4-də saat 23:59-da başa çatacaq.

Dekabrın 5-də yeniyetmə və gənclərin, iki gün sonra isə böyüklərin çəkiölçmə mərasimi keçiriləcək. Yeniyetmələr (2007-2008) "Low kick", gənclər (2005-2006) və böyüklər (18 yaşı tamam olmuş) "Low kick" və "Full contact" qaydalarına uyğun olaraq yarışacaqlar.

