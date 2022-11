Yerli vaxtla saat 16:50-də Gəncə stansiyasından 29 km cənub-şərqdə Goranboy rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az-a bu barədə Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, maqnitudası 3,8, dərinliyi isə 20 km olan təkanlar episentrdə hiss olunub.

