Texniki problemlərlə əlaqədar "Azərsu" ASC- nin 955 Zəng Mərkəzinə edilən zənglərin qəbulunda müvəqqəti fasilə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurum özü məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır.

"Yaranmış narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyirik", - deyə məlumatda vurğulanıb.

