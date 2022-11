Fransa parlamentinin aşağı palatası Azərbaycanın Ermənistana “təcavüzü”nün dayandırılmasını tələb edən qərəzli qətnamə qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qətnaməyə 256 deputat lehinə səs verib, əleyhinə isə səs verən olmayıb.

Səsvermədən əvvəl Fransa Milli Assambleyasının müxtəlif fraksiyalarının nümayəndələri qətnamə layihəsini dəstəkləyəcəklərini bəyan ediblər.

