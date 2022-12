Həbs edilən şöbə müdirinin işləri müvəqqəti ona TAPŞIRILDI

Mədəniyyət Nazirliyinin Təchizat və Əmlak Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə müvəqqəti təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Anar Kərimovun müvafiq əmri ilə Mədəniyyət Nazirliyinin Təchizat və Əmlak Şöbəsinin müdiri vəzifəsinin icrası şöbə müdirinin müavini Elmir Ağayeva həvalə edilib.

Mədəniyyət Nazirliyindən də APA-ya bu barədə məlumat təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl DTX Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirib. Nazir müavini Elnur Əliyev tutduğu vəzifədən azad olunub. Təchizat və Əmlak Şöbəsinin müdiri İlkin Nəsibov Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə (mənimsəmə və ya israf etmə) həbs edilib.



