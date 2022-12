Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Avropa Gimnastikasının 29-cu Konqresində səs çoxluğu ilə yenidən həmin qurumun prezidenti seçilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

