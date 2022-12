PKK üzvü Türkiyəyə ekstradisiya edildi

İsveç PKK üzvü olan şəxsi Türkiyəyə ekstradisiya edib.

Metbuat.az TRT-yə istinadən xəbər verir ki, İsveç PKK üzvü olduğu üçün haqqında 6 il 10 ay həbs cəzası çıxarılmış Mahmut Tatı Türkiyəyə ekstradisiya edib. Tat həbs cəzasına görə 2015-ci ildə İsveçə gedərək sığınacaq üçün müraciət etsə də, rədd cavabı alıb.

Bir müddət əvvəl İsveçdə polis tərəfindən həbs olunan Tat Mölndaldakı təcridxanada saxlanılıb. Buradan isə o, təyyarə ilə Türkiyəyə göndərilib. PKK üzvlüyünə görə 6 il 10 ay cəzası olan Mahmut Tatın məhkəmə prosesi tamamlandıqdan sonra həbsi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.