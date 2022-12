Dövlət Departamenti: "Bayramovla Mirzoyan yaxın həftələrdə görüşəcək"

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları yaxın həftələrdə yeni görüş barədə razılığa gəliblər.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ned Prays brifinq zamanı bildirib.

"Xarici işlər nazirləri danışıqları sürətləndirmək, yaxın həftələrdə daha bir görüş təşkil etmək barədə razılığa gəliblər. Hər ikisi nazirlər görüşünə ev sahibliyi etdiyinə görə Amerika tərəfinə minnətdarlıqlarını bildiriblər", - deyə o qeyd edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın sonuncu görüşü noyabrın 7-si Vaşinqtonda baş tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.