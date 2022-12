Türkiyəli müğənni Yalının konsertində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Konqres Mərkəzində baş tutan konsert zamanı Muradxan adlı gənc sevgilisi Gülarəyə evlilik təklifi edib.

Bunu görən türkiyəli ifaçı cütlüyü təbrik edib və onlar üçün xüsusi mahnı ifa edib.

