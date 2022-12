Müğənni Nəfəs toy qiymətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc müğənni bu haqda ATV kanalında yayımlanan "Zaurla Günaydın" verilişində özü açıqlama verib.

Müğənni qeyd edib ki, toya 2-5 min aralığında gedir. Bu qiymətə ansambl daxil deyil.

