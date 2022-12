Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTV) "Həftə" proqramının müəllifi və aparıcısı Rövşən Məmmədov verilişin son buraxılışında İranın Qarabağda həyata keçirdiyi talançılıqla bağlı faktları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rövşən Məmmədov İranın Azərbaycanla bağlı qərəzli siyasətini tənqid etməklə yanaşı, qonşu ölkənin sərvətlərimizi necə, hansı şirkətlər vasitəsilə talaması barədə məlumatları da təqdim edib.

