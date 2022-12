Rəqqas Dəyanət Məmmədov intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxın dostu yazar Murad Muradov məlumat yayıb. O, bildirib ki, rəqqas bu gün gecə saatlarında intihar edib.

Allah rəhmət etsin.

