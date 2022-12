"Ermənistan Qarabağ müharibəsində həlak olan 10 nəfərin qalıqlarını və iki xəritəni Azərbaycana təhvil verib".

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb: "Dekabrın 1-də Ermənistan tərəfi birinci Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olduğu iddia edilən 10 nəfərin qalıqlarını, həmçinin dörd cəsədin mümkün yerlərini göstərən iki xəritəni Azərbaycan tərəfinə təhvil verib", - məlumatda qeyd edilib.

