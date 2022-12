İstanbulun Eyüpsultan küçəsində tramvay və avtobus toqquşub.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, nəticədə 4-ü ağır olmaqla 19 nəfər yaralanıb.

Yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi dəqiq deyil.

