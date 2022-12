"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Mətbuat katibliyi şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən vəzifə Sənubər Nəzərovaya həvalə edilib.

O, bundan əvvəl "SOCAR AQŞ" MMC-nin mətbuat meneceri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, ADY-nin bundan əvvəlki mətbuat katibi Natavan Bayramova idi.

Sənubər Nəzərova



