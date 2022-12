"Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ləğv edilib. Bununla da Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi yaradılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə maliyyə naziri Samir Şərifov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında bildirib.

O bildirib ki, Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək.

