İstedadlı türk futbolçuya gözlənilməz təklif - Avropa nəhəngi hərəkətə keçdi

“Fənərbaxça”nın qapıçısı Altay Bayındır Avropanın nəhəng klubunun diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sky Sports” məlumat yayıb. Bildirilir ki, İtaliyanın “İnter” klubu qapıçı üçün təklif hazırlayıb. Məlumata görə, “İnter” Altay Bayındırı Samir Handanoçin əvəzləyicisi hesab edir. Transferin detalları barədə məlumat verilmir.

Türkiyə mətbuatının məlumatına görə, “Fənərbaxça”nın qapıçısı Avropa klublarının birində oynamaq istəyir. Lakin Türkiyə təmsilçisi hazırda uğurlu oyun sərgiləyən qapıçını aşağı qiymətə satmaq fikrində deyil.

