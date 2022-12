Region Liqasında 4-cü turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cənub təmsilçisi “Xəzər Lənkəran 42” “Ərkivan”la üz-üzə gəlib.

Ağadadaş Həmidovun çalışdırdığı “ağ-yaşıllar” bu dueldən qalib ayrılıb - 7:2.

Lənkəran komandasının heyətiondə Ümüd Hüseynov het-trikə imza atıb. Röyal Nəcəfov dubl müəllifi olubsa, digər qolları Cavad Bağırov və Elşən Rzazadə vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.