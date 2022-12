Rusiya Prezidenti Vladimir Putin partlayış olan Krım körpüsünə gedib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Prezident 6-7 ay ərzində ikinci yolun bərpası işlərinin aparılacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Putin hadisə yerinə Baş nazirinin müavini Marat Xusnullini ilə gedib. Onlar avtomobillə körpüdən keçiblər.

