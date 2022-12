Məşhur rəqqasın ölümünün detalları bəlli oldu - VİDEO

Ötən gün intihar edən tanınmış rəqqas Dəyanət Məmmədovun dostu Nurlan Əzizov mərhumun külli miqdarda borcu olduğunu bildirib.

N.Əzizov qeyd edib ki, Dəyanətin borclu olduğu adamlar tez-tez qapısına gəlirdi:

“Toylarda dizayn işləri ilə məşğul olduğu üçün bir sıra avadanlıqları var idi. Avadanlıqları əldə etmək üçün müəyyən məbləğdə borc alıb. Bəzi toy və məclislərdə ziyana getdiyi üçün borcunu qaytara bilmirdi”.

Qeyd edək ki, mərhum rəqqas bu gün doğulduğu Quba rayonunun Gəray kəndində torpağa tapşırılıb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.