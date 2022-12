Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar bu gün Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə naziri general Zakir Həsənovla görüşən nazir Akar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə gələrkən “Mehtər” marşı ilə qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

