Bakıda fitnes mərkəzində yanğın olub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Hadisə Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda ümumi sahəsi 300 m² (hər mərtəbəsi 150 m²) olan ikimərtəbəli obyektin (fitnes mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir) dam örtüyünün taxta atmaları 15 m² sahədə və damında 3 p.m elektrik kabeli yanıb.

Obyektin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

