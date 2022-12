​Ukraynada qış döyüşləri necə keçəcək?

Ukrayna ordusu üstünlüyü qoruya bilsə, qışda da ardıcıl şəkildə nailiyyətlər qazana biləcək.



Metbuat.az verir ki, bu barədə ABŞ-nin Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun (ISW) hesabatında məlumat verilib.

Analitiklər deyir ki, Ukrayna ordusu yeni tutulan möveləri möhkəmləndirmək və Rusiya qüvvələrinin döyüş meydanında təşəbbüsü ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün bütün qış boyu hücum əməliyyatlarını davam etdirməyi planlaşdırır.

Amerika kəşfiyyatı isə qışda Ukraynadakı hərbi əməliyyatların sürətinin azalacağını proqnozlaşdırıb. Müharibə Araşdırmaları İnstitu bildirir ki, Ukraynanın hərbi təşəbbüsü qoruyub saxlaması, Ukrayna qüvvələrinin qışda ardıcıl əməliyyatlar keçirib-keçirməməsindən asılı olacaq.

