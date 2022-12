Abşeron rayon Masazır kənd 4 nömrəli tam orta məktəbin şagird vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktəbin yaydığı məlumata görə, şagird İlkin Köçəriyev ötən gün vəfat edib.

Onun xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

