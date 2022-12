Siyasi partiyaya üzvlüklə bağlı YENİ QAYDA

Azərbaycanda şəxsin birdən çox partiyaya üzv olması qadağan edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsində əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, qanunun 1.1.7-ci maddəsinin (siyasi partiyanın üzvü – siyasi partiyaya qəbul olunmuş 18 yaşına çatmış tam fəaliyyət qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı) tələblərinə cavab verən şəxs siyasi partiyanın üzvü ola bilər. Şəxs yalnız bir siyasi partiyanın üzvü ola bilər. Dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyanın üzvü partiyanın yalnız bir yerli təşkilatında (olduğu halda) qeydiyyatda ola bilər.

