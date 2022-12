Milli Məclis 48 məsələni müzakirə etmək üçün TOPLAŞDI

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 48 məsələ daxil edilib.

Bunlar aşağıdakılardır:

1. “Siyasi partiyalar haqqında” qanun layihəsi (ikinci oxunuş).

2. “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

3. “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

4. “Valyuta tənzimi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

5. “Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

6. “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

7. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

8. “Avtomobil yolları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

9. Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

10. “Banklar haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

11. “Lotereyalar haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

12. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

13. “İpoteka haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

14. “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

15. “Dövlət borcu haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

16 “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

17. “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş)..

18. “İnvestisiya fondları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

19. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

20. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

21. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

22. “Pasportlar haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

23. “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

24. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

25. Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 30 dekabr tarixli 421-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

26. “Yol hərəkəti haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

27. “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

28. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 8 dekabr tarixli 773-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

29. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 29 iyun tarixli 168-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

30. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

31. “İnzibati icraat haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

32. “Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

33. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 267-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

34. Mənzil Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

35.Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

36. Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

37. “Seleksiya nailiyyətləri haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

38. “Torpaq icarəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

39. “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

40. Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

41. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

42. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

43. Ailə Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

44. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

45. “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

46. “Əmək pensiyaları haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

47. “Sosial müavinətlər haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

48. “Sosial xidmət haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi (ikinci oxunuş).

