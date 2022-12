"Tərtər işi"ndə ölən bu hərbçilər günahsız imiş - FOTOLAR

Məlumat verildiyi kimi, əvvəllər istintaqı aparılmaqla məhkəməyə göndərilmiş 3 cinayət işi üzrə dövlətə xəyanət və digər maddələrlə təqsirli bilinərək məhkum olunmuş ümumilikdə 19 şəxs barəsində olan məhkəmə qərarlarına prokurorluğun müraciəti əsasında yeni açılmış hallarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumunda yenidən baxılıb və həmin qərarlar ləğv edilərək müvafiq məhkəmələrə qaytarılıb.

"Tərtər işi" ilə bağlı 19 nəfər azad edildi, onlardan 10 nəfəri bəraət aldı

Metbuat.az xəbər verir ki, Prokurorluğun yaydığı məlumata görə, istintaqla həmçinin mərhum Hüseynov Mehman Telman oğlu və Ağazadə Elxan Kəmaləddin oğlu ilə əlaqədar bütün xüsusatlar tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılaraq onların təqsirlilikləri sübuta yetirilmədiyindən barələrindəki cinayət təqibinə bəraətverici əsaslarla (Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 39.2-ci maddəsi) xitam verilməsi haqqında qərarlar qəbul edilib.

Hüseynov Mehman Telman oğlu



Ağazadə Elxan Kəmaləddin oğlu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.