Şəhid atası vəfat etdi

Vətən müharibəsi şəhidi Elgün Əzizovun atası Elman Əzizov qəfil ürək tutmasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhidin yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi şəhidi, baş leytenant Elgün Əzizov 6 oktyabr 2020-ci il tarixində, Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə öz əsgərini xilas etmək istəyərkən 2 güllə yarası almasına baxmayaraq, döyüş meydanını tərk etməyib. O, son damla qanınadək vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olub.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, Elgün Əzizov şəhadətindən sonra "Vətən uğrunda", "Füzulinin azad olunmasına görə" və "Xocavəndin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

Şəhidimizin 3 övladı yadigar qalıb.

