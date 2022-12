Ermənistan sülh sazişi layihəsi ilə bağlı Azərbaycandan təkliflər alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin Xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyasının rəhbəri Eduard Ağacanyan brifinq zamanı deyib: "Ermənistan tərəfi həqiqətən də Azərbaycanın təkliflərini alıb. Demək olar ki, təkliflərin üçüncü raundu müzakirə olunur. Mən detallar barədə daha ətraflı məlumat verə bilmərəm, çünki bu məsələlər ictimaiyyətə açıqlanmır", - deyə o qeyd edib.

