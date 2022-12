Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağcı “Qardaş Yumruğu” hərbi təlimlərinin keçirildiyi ərazidə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə tviter səhifəsində paylaşım edib.

"Dosta güc və güvən, düşmənə qorxu verən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və müttəfiqliyi yan-yana, çiyin-çiyinə və kürək-kürəyə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Birliyimiz sarsılmazdır. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.