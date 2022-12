Dünyanın ən böyük teleskopunun tikintisinə başlanılır - FOTO

21-ci əsrin möhtəşəm elmi layihələrindən biri artıq tikinti mərhələsinə başlayır. "Square Kilometre Array" (SKA) adlı teleskop 2028-ci ildə tamamlandıqda dünyanın ən böyük radio teleskopu olacaq.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Cənubi Afrika və Avstraliyada yerləşən və baş ofisi Böyük Britaniyada olan obyekt astrofizikanın ən böyük suallarına cavab verəcək.

Bu teleskop Eynşteynin nəzəriyyələrinin ən dəqiq sınaqlarını həyata keçirəcək, hətta yerdən kənar varlıqları da axtaracaq. Layihəyə rəhbərlik edən səkkiz ölkənin nümayəndə heyətləri Qərbi Avstraliyanın ucqar Murçison şirəsində və Cənubi Afrikanın Şimal burnunun Karoo bölgəsində keçirilən mərasimlərdə iştirak edirlər.

Teleskopun ilkin arxitekturasına 200-dən az parabolik antena, eləcə də bir az Milad ağaclarına bənzəyən 131 min dipol antena daxil ediləcək. Məqsəd yüz minlərlə kvadrat metrlik effektiv toplama sahəsi yaratmaqdır. Bu, "SKA"ya səmadakı hədəfləri araşdırarkən misilsiz həssaslıq və həlledicilik verəcəkdir.

Teleskopun strukturu onun Yerdən milyardlarla işıq ili uzaqlıqdakı kosmik mənbələrdən gələn çox zəif radio siqnallarını, o cümlədən Böyük Partlayışdan sonra ilk bir neçə yüz milyon il ərzində yayılan siqnalları aşkar etməyə imkan verməlidir. "SKA"nın ən böyük tapşırıqlarından biri Kainatda ən çox yayılmış element olan hidrogenin tam tarixini izləmək olacaq.

Tikintinin ilk böyük mərhələsi 2024-cü ildə Avstraliyada dörd "boşqab"ın və Cənubi Afrikadakı altı antena stansiyasının əsas teleskop kimi birlikdə problemsiz işləməsi zamanı bitəcək.

2 milyard avroluq yekun tikinti büdcəsindən hələ ki, 500 milyon avro istifadə ediləcək.

Layihənin müqaviləsini ratifikasiya edən hazırkı üzvlər bunlardır: Cənubi Afrika, Avstraliya, Böyük Britaniya, Çin, İtaliya, Hollandiya, Portuqaliya və İsveçrə. Fransa, İspaniya və Almaniya sonradan üzv olub. Kanada, Hindistan, İsveç, Cənubi Koreya və Yaponiya nə vaxtsa qoşulmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər.

