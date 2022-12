​“Əli və Nino”nun təsisçisi iki şirkətini ləğv edir

“Əli və Nino” kitab mağazaları şəbəkəsinin və Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar Köçərli iki şirkətini ləğv edir.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Azərbaycanda eyni hüquqi ünvanda dövlət qeydiyyatına alımış "Əli və Nino Qrup MMC" və "Nigar 1975" MMC-lər ləğv olunduqlarını elan edib.

Kreditorlar tələblərini 2 ay ərzində Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Qulu Quliyev küçəsi, ev 41, mənzil 75 ünvanına bildirə bilərlər.

