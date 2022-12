Heydər Əliyevin toyu ilə bağlı maraqlı faktlar - FOTOLAR

Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin toyu ilə bağlı maraqlı faktlar məlum olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, mərasim noyabrın 25-də Bilgəh qəsəbəsindəki “Evdə” restoranında keçirilib.

Toyda yalnız ailəyə yaxın olan 60 nəfərədək şəxs iştirak edib.

Göründüyü kimi, Prezident ailəsi bu dəfə də özəl günlərini dəbdəbə ilə deyil, təmtəraqdan uzaq, sadə şəkildə qeyd etməyi üstün tutub.

Qeyd edək ki, vaxtilə İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevanın toyu da az sayda yaxınları və doğmalarının iştirakı ilə keçirilib.

