Təbrizin "Traktor" klubunun yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandanın başına Pako Xemes gətirilib.

İspaniyalı mütəxəssis həftə sonu Təbrizə gələrək müqaviləyə imza atacaq. Sözləşmənin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, 52 yaşlı baş məşqçi "Traktor"un sükanı arxasında ötən ay istefa verən Kurban Berdıyevi əvəzləyəcək.

