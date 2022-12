Məhkəmə Misir Qasımlıya hökm oxudu - 8 il həbs cəzası

Ukrayna məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı, İkinci Qarabağ müharibəsi veteranı Misir Qasımlı və onun dostu Sübhan Quliyevə hökm oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər.

Məhkəmə qərarında qeyd edib ki, adıçəkilən şəxslər adam oğurluğu, xuliqanlıq və silah saxlamaqda təqsirləndirilib.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı Misir Qasımlı Vətən Müharibəsində iştirak edib. O, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif olunub.



Misir Qasımlı milliyətcə erməni olan bir əcnəbi tərəfindən şərlənib.

