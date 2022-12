Azərbaycan Premyer Liqasının XVI turunda "Neftçi" ilə oyunda zədələnən "Qarabağ"ın futbolçusu Kevin Medina dörd həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Köhlən atlar"ın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 29 yaşlı müdafiəçinin əzələsində ikinci dərəcəli yırtıq aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Neftçi"ni 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

