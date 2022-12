“Məramı sülh olmayan rus sülhməramlıların getmək vaxtı çatıb”

Xəbər verdiyimiz kimi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarından ibarət təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıracaq monitorinq qrupu dekabrın 3-ü keçirilmiş görüşün davamı olaraq bu gün Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə Xocalıdakı qərargahda müzakirələri davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə Şuşadan Xocalıya yola düşən İctimai TV-nin əməkdaşı ilə sülhməramlılar arasında mübahisə düşüb. İTV-nin Xəbərlər Departamentinin direktoru Fikrət Doluxanovun sözlərinə görə, Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı general-mayor Andrey Volkov Azərbaycan mediasına Azərbaycan ərazilərinə keçməyə maneə törədib. O, daha sonra xidmətdə olan sülhməramlıların onların keçidinə mane olduqlarını bildirib.

Baş verənləri siyasi yöndən təhlik edən STM-in sektor müdiri, politoloq Tural İsmayılov Metbuat.az-a bildirdi ki, artıq rus sülhməramlılarının fəaliyyətsizliyi və eyni zamanda özlərinə aid olmayan məsələlərdəki canfəşanlığı Azərbaycan vətəndaşlarında kifayət qədər qıcıq yaradır. Tural İsmayılov hesab edir ki, cəmiyyətimizdə yaranan bu antipatiyanın kökləri də rus sülhməramlılarının bu iki il ərzində normal doğru, dürüst fəaliyyət aparmamaları ilə bağlıdır.

“Bütövlükdə nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Xankəndi və ətrafında yerləşən rus sülhməramlılarının heç bir beynəlxalq mandatı yoxdur, eyni zamanda həmin sülhməramlılar o ərazilərə müvəqqəti olaraq yerləşiblər. Rus sülhməramlıları müvəqqətilik missiyasını anlamırlar və dərk etmirlər. Çünki anlayıb dərk etsəydilər, Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunması prosesinə maneçilik törətməzdilər. O bölgədə separatçılıq ünsürlərinin hələ də qalması əslində sülhməramlıların bu prosesə heç bir töhfə verə bilmədiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir”

Rus sülhməramlılarının Azərbaycan jurnalistlərini Azərbaycanın qanuni ərazilərinə buraxmamaq kimi səlahiyyətinin olmadığını xüsusilə vurğulayan Tural İsmayılov qeyd etdi ki, məramları xoş olmayanlar artıq həddlərini aşıblar.

“Bu gün Azərbaycanın faydalı qazıntılarının separatçılarla bir yerdə tarimar edilməsi prosesi baş verir. Bu məqsədlə də Ekologiya Nazirliyi və “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları rus sülhməramlıları ilə tədqiqat aparmaq üçün tez-tez görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan mediası həmin prosesi izləməlidir. Bu baxımdan jurnalistlərimizin qanuni Azərbaycan ərazilərinə daxil olmağına imkan verilməməyi rus sülhməramlıların həddini aşdığını növbəti dəfə göstərdi”.

Bu prosesin başında birbaşa sülhməramlıların komandanı Andrey Volkov dayandığını xatırladan politoloq onu da söylədi ki, sülhməramlıların komandanı oradakı separatçılıq ünsürlərinin qızışmasında eyni zamanda, separatçıların qorunması prosesində kifayət qədər fəal iştirak edirlər.

”Rus sülhməramlılarının vaxtının bitməyinə çox az qalıbdır. Amma bir daha qeyd edirəm ki, ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası prosesi ilə bağlı heç bir addım atılmır və əslində Rusiya sülhməramlılar vasitəsilə orada separatçılığın qalmağında öz marağını hər dəfə açıq formada ifadə edir ki, bu da Azərbaycan Rusiya münasibətlərinin ruhu ilə əsla ayaqlaşmır”.

