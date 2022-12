İTV-nin müxbiri ilə qarşıdurma yaşayan "sülhməramlı" ermənidir?

"Rus sülhməramsızlarının nəzarət buraxılış məntəqəsində Azərbaycan jurnalistlərini buraxmayan və " idite obratno" deyən hərbi geyimli şəxs böyük ehtimalla ermənidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. o qeyd edib ki, "sülhməramlı"nın üzünü gizlətməsi üçün maskadan istifadə etməsi də bu ehtimalı gücləndirir:

"Həmin hərbçinin geyim forması və fərqlənmə nişanları da rus kontingentin geyim forması və fərqlənmə nişanlarından fərqlənir. Hesab edirəm ki, bu və digər təxribatçı fəaliyyətlərin hesabı erməniməramlı general Volkovdan mütləq və ən qısa zamanda soruşulmalıdır", - deyə o qeyd edib.

