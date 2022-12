Nazirin müğənni qızının açıq görüntüləri üzə çıxdı - Fanatlarından üzr istədi / FOTO

Zimbabvenin səhiyyə nazirinin qızı müğənni Shashlin məşhur DJ Levels ilə açıq görüntüləri üzə çıxıb

.Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər üzə çıxandan sonra Levels yoxa çıxıb. Məlumata görə, Levels nazirin qızı ilə yaxınlıq edərkən, özünün də tək fotosunu çəkib. Gəncin harada olduğu barədə məlumat yoxdur. Nazirin qızı bildirib ki, o DJ ilə sevgili deyil. Qız iddia edib ki, o albom hazırlayıb.

DJ isə onu yaxınlığa məcbur edib. Levels əks halda albomu yayımlamayacağını bildirib. Müğənni fanatlarından üzr istəyib.

