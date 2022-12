Bakıda kişi keçmiş arvadını qətlə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirlib ki, hadisə Xətai rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Raminə Qəribova keçmiş əri, 1976-cı il təvəllüdlü İlqar Qəribov tərəfindən qətlə yetirilib.

İlqar Qəribov polis əməkdaşları tərəfindən "isti izlərlə" saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.