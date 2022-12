Toydan qayıdan ailə qəzaya düşdü - Xəsarət alan var

Bakı-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayon ərazisindən keçən hissəsində toydan qayıdan ailə avtomobil qəzasına düşüb, xəsarət alanlar var.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun "Səbət bazarı" yaxınlığında qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobilin qarşısına anidən mal-qara çıxıb. Bu zaman sürücü idarəetməni itirərək qəza törədib. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər - 10 yaşlı M.Süleymanzadə, 42 yaşlı S.Məmmədova, 54 yaşlı S.Məmmədova və 40 yaşlı G.Məmmədova xəsarət alıblar.

Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri normal və qənaətbəxş hesab edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

