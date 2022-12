Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

Günün ilk matçında "Neftçi" "Zirə"nin qonağı olacaq. Digər görüşdə "Qarabağ" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

18:00. “Zirə” – “Neftçi”

20:30. “Qarabağ” – “Qəbələ”

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər iki oyunu dekabrın 9-da olacaq. "Kəpəz" "Turan Tovuz"u, "Səbail" isə "Sabah"ı qəbul edəcək.



