Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri Suren Papikyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edib.



Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan bildirib. Səfər zamanı Rusiya-Ermənistan hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.

